Новокуйбышевск остался без мэра до осени 2024 года

Напомним, мэр Новокуйбышевска Сергей Марков в сентябре 2023 г. ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию. В качестве одной из версий причин ухода мэра назывался скандал с дракой и заявлением, которое подал на Сергея Маркова в полицию директор МБУ «Городские парки» Александр Лазарев. 30 октября по данному факту было возбуждено уголовное дело.