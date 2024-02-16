Информатора ФБР обвинили во лжи по «украинскому» делу Байдена

Бывшего информатора ФБР Александра Смирнова обвинили в даче ложных показаний в рамках расследования об импичменте президента США Джо Байдена, сообщает CNN.
Специальный советник Дэвид Вайс обвинил Смирнова в «сфабрикованном» рассказе об участии Байдена в деловых операциях его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma, в частности в даче взятки.
Он рассказал, что Burisma в 2015 и 2016 годах заплатила по $5 млн Байденам, чтобы Хантер «позаботился обо всех вопросах» касаемо расследования в ее отношении «через своего отца». На самом деле Смирнов общался с руководством украинской компании в 2017 году, когда действующий президент «не мог влиять на политику США», говорится в обвинительном заключении.
Кроме того, Смирнов сообщил следователям ФБР, что видел кадры с Байденом, входящим в отель в Киеве. Но тот никогда не был на Украине, не говоря уж о отеле, отмечают занимавшиеся делом прокуроры.
Во время предвыборной кампании 2020 года Смирнов отправил своему куратору из ФБР «серию сообщений, выражающих предвзятость» к Байдену-младшему. В текстах, «изобилующих опечатками и орфографическими ошибками», он хвастался, что владеет информацией, которая помогла бы посадить сына Байдена в тюрьму, пишет NYT.
В обвинительном заключении не сказано, является ли Смирнов гражданином США, и не указана страна его происхождения — только то, что он путешествующий по миру бизнесмен, говорящий по-русски и ставший информатором ФБР в 2010 году.
В ходе избирательной кампании в США в 2020 году Байден и его сын Хантер стали фигурантами скандала, связанного с Украиной. Оппоненты кандидата заявили, что Хантер Байден использовал отца для лоббистской деятельности, а Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Сам президент это отрицает. Расследование в рамках его импичмента начали в сентябре 2023 года.
В начале мая прошлого года группа конгрессменов-республиканцев направила открытое письмо генеральному прокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю, в котором заявили, что получили информацию о возможном участии Байдена в коррупционных схемах в период, когда тот занимал пост вице-президента при Бараке Обаме (в 2009—2017 годах). По данным республиканцев, семья Байдена получила от зарубежных предпринимателей как минимум $20 млн.
The New York Post со ссылкой на электронные письма с ноутбука Хантера Байдена писала, что Джо Байден помогал своему сыну вести бизнес на Украине.