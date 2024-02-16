Информатора ФБР обвинили во лжи по «украинскому» делу Байдена

В ходе избирательной кампании в США в 2020 году Байден и его сын Хантер стали фигурантами скандала, связанного с Украиной. Оппоненты кандидата заявили, что Хантер Байден использовал отца для лоббистской деятельности, а Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Сам президент это отрицает. Расследование в рамках его импичмента начали в сентябре 2023 года.