«Видим также стремление западников раскачать ситуацию на Южном Кавказе, а также помешать армяно-азербайджанскому урегулированию, что привело к обострению обстановки в данных регионах», — сказал Патрушев, выступая в Бишкеке на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике.
В СБ РФ заявили, что Запад хочет раскачать ситуацию на Юге Кавказа
БИШКЕК, 16 февраля. /ТАСС/. Запад стремится раскачать ситуацию на Южном Кавказе и помешать армяно-азербайджанскому урегулированию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.