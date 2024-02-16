В СБ РФ заявили, что Запад хочет раскачать ситуацию на Юге Кавказа

«Видим также стремление западников раскачать ситуацию на Южном Кавказе, а также помешать армяно-азербайджанскому урегулированию, что привело к обострению обстановки в данных регионах», — сказал Патрушев, выступая в Бишкеке на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике.