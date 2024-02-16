Владимир Путин назвал реальным строительство ВСМ между Москвой и Казанью

Президент России Владимир Путин не исключил начало строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Казани. Об этом глава государства заявил в ходе совещания, которое прошло накануне в Свердловской области.
«Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом — это только начало. В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска».
Владимир Путин добавил, что в РФ рано или поздно необходимо будет развивать ВСМ, и на эти цели потребуется более 500 млрд рублей.