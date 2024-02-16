Юрий Трутнев: «Приморье — это ворота Дальнего Востока»

«Им крупно повезло, потому что те инвесторы, которые сейчас работают в Приморье, собственно говоря, находятся на самой границе возможностей успеха. У тех предприятий, которые расположены в центральной и западной части России, получается очень большое логистическое плечо, а значит — больше и издержки. А вот у тех, которые работают прямо в Приморье, сегодня просто уникальные возможности для развития бизнеса» — подчеркнул полпред.