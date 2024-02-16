Юрий Трутнев: «Приморье — это ворота Дальнего Востока»

Новые порты, город-спутник Владивостока, туристические и сельскохозяйственные проекты, а также улучшение инвестиционного климата Приморского края стали предметом обсуждения на совещании с инвесторами, которое прошло во время визита заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева в столицу Приморья. Подобности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Основными инвестиционными проектами, связанными с логистикой, в Приморье станет порт «Суходол» в незамерзающей бухте Теляковского Шкотовского округа, где в добавок к угольному, планируется появление контейнерного терминала, транспортно-логистический центр «Артем» в одноименном городе и порт в бухте Врангеля.
«Приморье вообще мы всегда образно называем воротами на Дальний Восток. И сейчас эти ворота имеют особое значение, потому что практически весь экспортный потенциал Российской Федерации развернулся на Восток. Это, конечно, повышает требования к портам, к дорогам, к контейнерным площадкам. Вот такие проекты прежде всего сегодня обсуждали», — рассказал Юрий Трутнев.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что реализация этих проектов становится возможна благодаря применению различных инвестиционных инструментов, в том числе, новых. Например, «дальневосточной концессии», которая используется для строительства того же горнолыжного курорта в Арсеньеве, или городе-спутнике Владивостока.
«Это такой инструмент, который даст нам дополнительный рычаг, очень важный для реализации масштабной программы, запущенной по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по реновации дальневосточных городов. Потому что принято решение Правительства, вышли распоряжения по 22 агломерациям — 25 городам Дальнего Востока. И мы, безусловно, обязаны уже проектировать, начинать стройку, создавать» — отметил министр.
Как отметил Юрий Трутнев, сегодня инвесторы, занимающиеся развитием экономики Дальнего Востока, оказались в уникально выгодном положении.
«Им крупно повезло, потому что те инвесторы, которые сейчас работают в Приморье, собственно говоря, находятся на самой границе возможностей успеха. У тех предприятий, которые расположены в центральной и западной части России, получается очень большое логистическое плечо, а значит — больше и издержки. А вот у тех, которые работают прямо в Приморье, сегодня просто уникальные возможности для развития бизнеса» — подчеркнул полпред.