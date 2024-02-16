Глава Евпатории уходит в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости Крым. Мэр Евпатории Елена Демидова уходит в отставку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Глава администрации города Евпатории Елена Михайловна Демидова написала заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Елена Демидова родилась 12 сентября 1973 года. Замужем, воспитывает трех детей.
Евпаторийскую администрацию она возглавила в декабре 2022 года.
До этого — 1999 года по 2014 годы — была заместителем декана кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Евпаторийского факультета Харьковского института экономики рыночных отношений и менеджмента. С 2001 по 2016 годы работала учителем в Евпаторийской общеобразовательной школе № 16. С августа 2016 года занимала должность директора Заозерненской средней школы Евпатории. С октября 2019 — директора средней общеобразовательной школы — детского сада № 17.