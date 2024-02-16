Глава Евпатории уходит в отставку

До этого — 1999 года по 2014 годы — была заместителем декана кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Евпаторийского факультета Харьковского института экономики рыночных отношений и менеджмента. С 2001 по 2016 годы работала учителем в Евпаторийской общеобразовательной школе № 16. С августа 2016 года занимала должность директора Заозерненской средней школы Евпатории. С октября 2019 — директора средней общеобразовательной школы — детского сада № 17.