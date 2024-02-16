Выборы президента России: с 1991-го по 2018-й год

В результате в 2012 году были проведены очередные президентские выборы, победу на которых одержал Владимир Путин. Впервые на всех избирательных участках были установлены видеокамеры, которые транслировали изображение в круглосуточном режиме. На избирательных участках присутствовали не только наблюдатели от российских партий, но и зарубежные наблюдатели. Было сделано все, чтобы каждый мог убедиться в честности проводимых выборов. Ведь главным оружием оппозиции при таких сценариях является объявление выборов фальсифицированными и выставляется требование проведения повторных выборов. Но известно, что всего в Избирательную комиссию Нижегородской области было подано 28 заявлений о нарушениях, все они были рассмотрены. По итогам рассмотрения большинство из них не подтвердились.