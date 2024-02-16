Выборы президента России: с 1991-го по 2018-й год

Первые из них состоялись 12 июня 1991 года. Им предшествовал всенародный референдум в марте 1991 года, по результатам которого и было принято решение о введении поста президента РФ. Ни соответствующего законодательства, ни тем более опыта проведения таких выборов до этого не было. Зато была всенародная эйфория происходящих в стране перемен от самой возможности принять участие в выборах президента. Был и лидер, за которого готово было проголосовать большинство граждан новой России. Им был Борис Ельцин.
В бюллетене для голосования значились шесть кандидатов: Борис Ельцин (вместе с кандидатом в вице-президенты Александром Руцким), бывший глава правительства СССР Николай Рыжков, тогда еще новичок в российской политике Владимир Жириновский, глава Кемеровского облисполкома Аман Тулеев, генерал-полковник Альберт Макашов и экс-министр внутренних дел СССР Вадим Бакатин. Такое количество претендентов на один пост также было впервые в российской истории.
Как и следовало ожидать, по итогам выборов уже в первом туре президентом был избран Борис Ельцин, набравший 57,3% голосов избирателей. Всего за него проголосовали 45 миллионов человек. В Нижегородской области за Ельцина проголосовало более 1,5 миллионов избирателей, а в Нижнем Новгороде — чуть менее 650 тысяч. Эти цифры соответствовали результатам общероссийского голосования.
Следующие выборы президента состоялись в 1996 году. После пяти лет президентства Бориса Ельцина и с учетом ситуации в стране настроения в российском обществе претерпели существенные изменения. У Ельцина уже не было столь однозначной поддержки. В результате в первый и, пока в последний раз, в России выборы прошли в два тура. В первом туре приняли участие 10 претендентов: Борис Ельцин, Геннадий Зюганов, Александр Лебедь, Григорий Явлинский, Владимир Жириновский, Святослав Фёдоров, Михаил Горбачёв, Мартин Шаккум, Юрий Власов и Владимир Брынцалов.
Как и в целом по стране, в первом туре голосования в Нижегородской области победили Борис Ельцин (34,8% голосов) и Геннадий Зюганов (32,5% голосов). Как видим, разница всего в 2,3%. При этом такой результат они получили во всех городах и районах области. Повторное голосование в Нижегородской области не преподнесло сюрпризов. 51,7% проголосовавших нижегородцев отдали свои голоса Борису Ельцину. Существенную роль в таком результате сыграла активная пропаганда угрозы возврата коммунистов к власти. Вся компания проходила под лозунгом: «Голосуй или проиграешь». Во втором туре за Зюганова голосовало 42,4% избирателей.
Следующие президентские выборы должны были состояться в 2001 году. Однако собравшиеся за праздничными столами 31 декабря 1999 года граждане России в традиционном обращении президента к народу неожиданно услышали от него: «Я ухожу». Исполняющим обязанности президента был назначен Владимир Путин, который за несколько месяцев до этого возглавил правительство. Внеочередные выборы президента были назначены на март 2000 года.
В избирательных бюллетенях было 10 кандидатов: Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Аман Тулеев, Станислав Говорухин, Умар Джабраилов, Элла Памфилова, Юрий Скуратов, Константин Титов, Алексей Подберезкин. Несмотря на такое количество конкурентов, Владимир Путин одержал победу в первом туре с результатом 68,7%.
В то же время, результаты по отдельным регионам России, в том числе и по Нижегородской области, оказались не столь однозначными. Понятно, что население не успело в полной мере оценить нового руководителя страны.
В 2004 году в бюллетене вновь были шесть кандидатов. Помимо действующего президента Владимира Путина, на президентский пост претендовали депутат Госдумы, член ЛДПР Олег Малышкин, его коллега по нижней палате парламента, депутат от КПРФ Николай Харитонов, руководитель фракции «Родина» в Госдуме Сергей Глазьев, тогдашний глава Совфеда Сергей Миронов, а также бывший сопредседатель партии «Союз правых сил» Ирина Хакамада. В целом по России Владимир Путин получил поддержку 71,31% избирателей.
А вот в Нижегородском регионе результаты выборов оказались существенно ниже общероссийских. Так, в голосовании по выборам президента РФ приняли участие 56,94% нижегородцев, тогда как средняя явка по РФ составила почти 61%. В Нижегородской области 65,88% участников голосования поддержали кандидатуру Владимира Путина (а в целом по РФ он набрал 71,2%). Бывший тогда губернатором Геннадий Ходырев посчитал, что результаты не плохие, что регион по явке избирателей оказался в компании Санкт-Петербурга и Московской области.
Многие эксперты уже тогда отметили, что такие результаты выборов никак не отражали отношение нижегородцев к главе государства. Причину следует искать в той политической ситуации, которая стала формироваться в Нижнем Новгороде в начале двухтысячных. Политические противоречия в региональной элите в тот период стали на системной основе подрывать вертикаль власти в Нижегородской области. Федеральный центр не мог допустить разжигания центробежных тенденций и вынужден был принять самые суровые меры.
В 2005 году в Нижегородскую область на должность губернатора был направлен Валерий Шанцев. Можно понять шок Валерия Павлиновича, оказавшегося после масштабов Москвы, в Нижнем Новгороде начала 2000-х годов, с его микроскопическим бюджетом, огромными долгами и проблемами. Не столица Приволжья, а забытый богом уездный городок, с местной провинциальной элитой, мечтающей о независимости от федерального центра. Валерию Шанцеву удалось решить целый ряд застарелых проблем, способствовавших успешному развитию областного центра, а, главное, вернуть доверие нижегородцев федеральному центру.
В 2008 году Владимир Путин в соответствии с законом не принимал участия в президентских выборах. Президентом государства был избран Дмитрий Медведев. Если в целом по стране Дмитрий Медведев получил поддержку более 70% избирателей, то в нашем регионе он одержал победу с результатом 61,8%. Время показало, что Медведев в целом справился с поставленными задачами, хотя определенная увлеченность либеральными идеями не всегда соответствовала требованиям момента.
Наиболее драматичными оказались выборы в 2012 году. Еще до выборов были приняты законы, изменившие президентский срок с пяти до шести лет. Одновременно было принято решение о начале отсчета президентских сроков с новой даты — с 2012 года. Это решение позволило Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента.
Такое решение встретило жесткое сопротивление со стороны внутренних и внешних противников нового курса России на возвращение суверенитета и независимости. Все силы противников президента были брошены на формирование протестной ситуации в России, способной привести к смене власти. Фактически речь шла о проведении в России «цветной» революции. Наиболее сложной ситуация стала во время событий на Болотной площади. Протестные акции в течение трех месяцев организовывались и в Нижнем Новгороде. Благодаря жесткой политике центральной власти, не пошедшей на поводу у деструктивной оппозиции, удалось предотвратить организацию «цветной» революции в России.
В результате в 2012 году были проведены очередные президентские выборы, победу на которых одержал Владимир Путин. Впервые на всех избирательных участках были установлены видеокамеры, которые транслировали изображение в круглосуточном режиме. На избирательных участках присутствовали не только наблюдатели от российских партий, но и зарубежные наблюдатели. Было сделано все, чтобы каждый мог убедиться в честности проводимых выборов. Ведь главным оружием оппозиции при таких сценариях является объявление выборов фальсифицированными и выставляется требование проведения повторных выборов. Но известно, что всего в Избирательную комиссию Нижегородской области было подано 28 заявлений о нарушениях, все они были рассмотрены. По итогам рассмотрения большинство из них не подтвердились.
В результате Владимира Путина поддержали 63,9% избирателей, принявших участие в голосовании. При этом впервые поддержка кандидатуры Путина оказалась выше среднероссийских значений (в целом по стране этот показатель составляет 63,64%). Особенностью этих выборов стало то обстоятельство, что впервые в ходе предвыборной кампании широко обсуждалась программа развития страны. Семь статей Владимира Путина сыграли огромную роль, поскольку дали стратегическое систематическое видение нашего дальнейшего развития.
В 2018 году прошли очередные выборы президента России. Им снова был избран Владимир Путин. Интересно заметить, что заявление о своем участии в выборах Путин тогда сделал в Нижнем Новгороде, во время посещения предприятия «ГАЗ».
Выборы 18 марта кардинально отличались от ранее проходивших выборных кампаний. Такого количества иностранных наблюдателей, допущенных на избирательные участки, не было ни в одной даже самой демократической стране. Попробуйте представить российских наблюдателей на выборах в США или Великобритании. Привлечение в том году в качестве наблюдателей членов общественных палат, входящих в их состав неполитических организаций, позволило избежать нездоровой политизированности на избирательных участках. Открытость и честность прошедших выборов не оспаривают даже наши зарубежные «партнеры», традиционно готовые обвинить Россию в недемократичности выборного процесса. И явка на выборы, и результаты не оставляют ни малейшей возможности усомниться в итогах голосования.
Тот поток нижегородцев в день голосования к избирательным участкам, наверное, и есть то самое знаменательное событие президентской кампании. Все, кто в этот день пришли на выборы, в один голос отмечают именно этот факт — поток избирателей и очереди к избирательным урнам. Это было не только в городе, но и в районах области, в деревнях. Я специально ездил голосовать в деревню по месту прописки и видел это своими глазами. Люди шли как на праздник, хотя на избирательном участке ничем не торговали и ничего не предлагали.