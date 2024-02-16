ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 79%

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 4 по 11 февраля, вырос на 0,3 на п.п. и составляет 79,4%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).