ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 79%

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 4 по 11 февраля, вырос на 0,3 на п.п. и составляет 79,4%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.
«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,4% участников опроса (плюс 0,3 п.п.), а уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,2 п.п. и составляет 76,9%», — отмечается в исследовании.
Деятельность правительства РФ одобряют 54,2% опрошенных (минус 1,1 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 52,8% респондентов (минус 1,2 п.п.). О доверии Мишустину заявили 61,8% опрошенных (минус 1,2 п.п.).
Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 29,2% (минус 2,3 п.п.), лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 25,9% (минус 1,9 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,3% (минус 2,3 п.п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 6,5% (минус 0,5 п.п.).
Уровень поддержки «Единой России» составил 42,7% (без изменений), КПРФ — 8,8% (плюс 0,3 п.п.), ЛДПР — 8,3% (плюс 0,1 п.п.), «Справедливой России — За правду» — 3,6% (минус 0,1 п.п.), «Новых людей» — 5% (без изменений).