Лукашенко примет участие в общем собрании Белкоопсоюза

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, сообщает БЕЛТА.



По итогам 2023 года совокупный объем деятельности в системе Белкоопсоюза составил Br3,5 млрд (65% формирует торговая отрасль). Система потребкооперации объединяет 258 тыс. пайщиков, обслуживает 3,2 млн человек, или 35% населения страны.



Организации Белкоопсоюза активно работают в таких сферах, как торговля, общественное питание. Причем особый акцент делается на сельской местности.



Важное направление — заготовительная отрасль, создание условий, чтобы население могло сдать излишки выращенной и собранной продукции. Для ведения закупок сельскохозяйственной продукции и сырья задействованы 759 приемозаготовительных пунктов. Закупается более 30 видов сельхозпродукции и сырья, организована последующая их переработка и реализация. Объем закупок сельскохозяйственной продукции и сырья за 2023 год превысил Br500 млн.



Белкоопсоюз вносит свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, формируя запасы овощей и картофеля на межсезонье.



В целом организации потребительской кооперации оказывают более 60 видов услуг населению: услуги рынков, общественного питания, ремонт одежды, убой скота, транспортные услуги, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, услуги автомоек, автошкол.



Кроме традиционных направлений, Белкоопсоюз сохранил звероводческую отрасль и является монополистом в этой сфере в Беларуси. При этом потребкооперация не просто поставщик сырья, но и обеспечивает полный замкнутый цикл производства. Собственный дизайн-центр GNL занимается пошивом готовых меховых изделий, в том числе по индивидуальным заказам.



Белкоопсоюз располагает и собственным образовательным комплексом. Создан единый кластер, где реализуются все виды образовательных программ — от профессиональной подготовки рабочих кадров до подготовки научных работников высшей квалификации. Функционирует Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации в Гомеле с двумя филиалами в Минске и Могилеве, а также четыре колледжа (Барановичи, Молодечно, Гомель, Гродно).