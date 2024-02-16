В Омске определяют победителей- «миллионеров» уникального кадрового конкурса

Проект, запущенный в сентябре 2023 года, вызвал небывалый ажиотаж. Заявки на участие подали 8,2 тысячи человек. В финал по итогам дистанционного этапа были приглашены 223 человека.
«На оно место претендовали 36 человек. Когда я поступал в МГУ, конкурс был в пять раз меньше», — прокомментировал глава региона Виталий Хоценко.
Условия для выхода в финал для конкурсантов были непростые. От каждого требовался управленческий опыт. Каждый должен являться лидером команд, подразделений, предприятий. Иметь отношение к региону и строить планы, связанные с развитием Омской области.
Победителям — 45 человек — не только включат в резерв управленческих кадров региона, но и наградят. Каждый получит сертификат в один миллион для обучения в любом престижном университете России по специальностям в сфере менеджмента.
«Это наша инвестиция в вас. Региону нужны сильные и образованные специалисты. Верю, что вы эту возможность обязательно используете правильно, потому что из числа победителей будут проводиться назначения на ответственные должности», — подчеркнул Виталий Хоценко.
По словам председателя Наблюдательного совета Ивана Евстифеева, отборочный тур продлится три дня. За это время финалисты смогут познакомиться, наладить контакты с коллегами из разных сфер. Показать свою способность работать в команде над конкретными проектами.
«За каждой командой будет наблюдать эксперт, задача которого — определить участников, которые наиболее полно проявили все оцениваемые компетенции. По опыту других проектов могу сказать, что финальные испытания, безусловно, могут быть для вас стрессом. Но финалистами стали люди, имеющие значительный опыт и ориентированные на победу», — пояснил участникам завершающего этапа конкурса руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын.
— Организация конкурса, сопровождение, участники — все на высшем уровне. Я рад, что попал в команду профессионалов. Даже если не стану победителем, мне этот тренинг точно пригодится, — делится омский энергетик, финалист Сергей Цыганов.
Все финалисты будут приглашены в экспертный клуб под руководством губернатора Омской области.
Проект реализует региональное правительство при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей».