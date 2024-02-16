В Омске определяют победителей- «миллионеров» уникального кадрового конкурса

«За каждой командой будет наблюдать эксперт, задача которого — определить участников, которые наиболее полно проявили все оцениваемые компетенции. По опыту других проектов могу сказать, что финальные испытания, безусловно, могут быть для вас стрессом. Но финалистами стали люди, имеющие значительный опыт и ориентированные на победу», — пояснил участникам завершающего этапа конкурса руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын.