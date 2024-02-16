Губернатор Хоценко посетил производственную площадку и полигон промышленных отходов АО «Омский каучук»

«Работы на площадке продолжаются и планируется, что в 2026 году будут завершены. Завод “Омский каучук” — участник федеральной программы “Чистый воздух”, которая была инициирована нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. На предприятии разработан план мероприятий, который позволит снизить выбросы более чем на 260 тонн в год. На эти цели ГК “Титан” направляет свыше 1 млрд рублей», — отметил Виталий Хоценко.