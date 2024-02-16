Губернатор Хоценко посетил производственную площадку и полигон промышленных отходов АО «Омский каучук»

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель комитета Дмитрий Кобылкин посещают крупные промышленные предприятия региона. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» заводы проводят модернизацию производств и установку газоочистного оборудования для снижения выбросов.
В пятницу, 16 февраля, делегация побывала на производственной площадке АО «Омский каучук», а также осмотрела полигон промышленных отходов предприятия. С 2016 года на предприятии реализована программа модернизации производств, которая направлена на снижение экологической нагрузки. В настоящее время АО «Омский каучук» продолжает работу в этом направлении.
На данный момент предприятие уже завершило модернизацию технологических печей и установку газоочистного оборудования. Кроме того, ряд мероприятий АО «Омский каучук» по снижению выбросов находится на стадии реализации. Благодаря состоявшимся в 2023 году мероприятиям проекта «Чистый воздух», предприятия, среди которых АО «Омский каучук», снизили объём выбросов загрязняющих веществ более чем на 13 тысяч тонн.
«Работы на площадке продолжаются и планируется, что в 2026 году будут завершены. Завод “Омский каучук” — участник федеральной программы “Чистый воздух”, которая была инициирована нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. На предприятии разработан план мероприятий, который позволит снизить выбросы более чем на 260 тонн в год. На эти цели ГК “Титан” направляет свыше 1 млрд рублей», — отметил Виталий Хоценко.