«Российская партия пенсионеров» выдвинула кандидата на пост мэра Новосибирска

— Это политическое решение нашей партии. Как таковой, программы нет. Мы объявили сбор предложений со стороны избирателей, наказов, так скажем, которые войдут в эту программу. То есть будет это народная программа, — заявил Эдуард Кожемякин в разговоре с изданием «Сибкрай.ru».
Напомним, что на этой неделе депутаты городского совета назначили проведение конкурса на пост главы Новосибирска на 4 апреля. Кандидатам будет нужно представить документы в конкурсную комиссию в период с 1 по 15 марта. Конкурс будет проходить в два этапа. На первом — письменное тестирование, на втором — собеседование и выступление кандидата с программой по развитию Новосибирска.
Эдуард Кожемякин — бывший руководитель сети магазинов «Крепость», экс-депутат городского совета Новосибирска, ныне председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров».
Напомним, что весной этого года выборы мэра Новосибирска путем проведения голосования были отменены. Теперь градоначальника будут избирать депутаты горсовета из кандидатов, которые покажут лучшие результаты по итогам конкурсных процедур.
Анатолий Локоть досрочно покинул пост мэра в конце января. Его полномочия истекали в апреле текущего года. Сообщалось, что Локоть уволился в связи с переходом на другую работу. По информации некоторых СМИ, он может стать помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Егор САФРОНОВ.