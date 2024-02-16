«Российская партия пенсионеров» выдвинула кандидата на пост мэра Новосибирска

Напомним, что на этой неделе депутаты городского совета назначили проведение конкурса на пост главы Новосибирска на 4 апреля. Кандидатам будет нужно представить документы в конкурсную комиссию в период с 1 по 15 марта. Конкурс будет проходить в два этапа. На первом — письменное тестирование, на втором — собеседование и выступление кандидата с программой по развитию Новосибирска.