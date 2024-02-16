В Крыму поблагодарили Такера Карлсона за отзыв об их вине

Ранее Карлсон опубликовал видео посещения магазина «Ашан» в Москве, где обратил внимание на бутылку крымского вина. Карлсон подчеркнул, что в Крыму расположена не только военно-морская база, но и выращивается «большая часть винограда для производства вина в этой части России». Журналист подчеркнул, что вино, по всей видимости, должно быть довольно вкусным.