В Крыму поблагодарили Такера Карлсона за отзыв об их вине

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс поблагодарил американского журналиста Такера Карлсона за честный и объективный отзыв о крымском вине и фактическое признание российского статуса полуострова.
Ранее Карлсон опубликовал видео посещения магазина «Ашан» в Москве, где обратил внимание на бутылку крымского вина. Карлсон подчеркнул, что в Крыму расположена не только военно-морская база, но и выращивается «большая часть винограда для производства вина в этой части России». Журналист подчеркнул, что вино, по всей видимости, должно быть довольно вкусным.
«Мы благодарны Такеру Карлсону за честный и объективный отзыв о крымском вине и фактическое признание российского Крыма. Крымское вино всегда ценилось и ценится в мире, потому что делается из винограда, который растет в потрясающем климате», — сказал Фикс РИА Новости.