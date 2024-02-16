На полках всех магазинов России появятся газеты и журналы

«Мы знаем, что вся работа по реализации печатной продукции системно организована, поэтому все отговорки представителей торговли о том, что печатная продукция не должна быть в розничных сетях, неуместны», — заявил он на совещании по распространению печатных СМИ в розничных торговых сетях.