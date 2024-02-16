ЕС составил рекомендации для Киева по поставкам оружия, заявил Лавров

«(ЕС советует. — Прим. ред.) делать ставку на передачу Украине еще более дальнобойных вооружений, чтобы они “доставали до сердца России”, как Евросоюз это описывает, и тем самым опять сеять смуту, панику, подрывать доверие народа», — уточнил он.
Как рассказал Лавров, по российским данным, европейская внешнеполитическая служба дала такие рекомендации, придя к выводу, что «теми методами, которыми сейчас воюет Украина, победить не получится», и в итоге Киев потерпит поражение в конфликте.
Он также отдельно отметил позицию Великобританию в конфликте. Как подчеркнул министр, линия, которую проводит Лондон, даже более агрессивна, чем американские действия.
Лавров указал, что Запад использует Украину «во всех смыслах для того», чтобы сдерживать Россию, нанести ей стратегическое поражение и не позволить Москве играть роль на мировой арене, которая «ей положена по праву».
В результате Украина, получившая от Советского Союза, Российской империи богатейший промышленный потенциал, превратилась в самое бедное государство Европы, в территорию вымирающую, без преувеличения. Киевские власти — это просто уже всеми признанный международный попрошайка.
Он также добавил, что политика Украины по отношению к русскому языку представляет из себя «своеобразный геноцид». Он напомнил, что, по некоторым подсчетам, до 80% населения страны более комфортно общаться по-русски, но курс на уничтожение «всего русского» официально прописан в законах постсоветской республики.
При этом министр отметил, что в вопросе диалога с Украиной мяч не на стороне Москвы, и Владимир Зеленский для начала должен отменить декрет, запрещающий переговоры. Лавров напомнил, что российское руководство неоднократно указывало Западу на эту ситуацию.
В свою очередь, западные политики обманом и жульничеством пытаются затащить представителей глобального Юга и Востока в так называемую «формулу мира» Зеленского, заявил министр. При этом он объяснил, что этот план тупиковый и представляет из себя фактически капитуляцию России. Но в саму формулу добавили несколько нейтральных пунктов, чтобы под их предлогом "заманить нормальные страны, отметил Лавров.
«Мы делали столько уступок, жестов доброй воли (в сторону Запада. — Прим. ред.), как президент (Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону. — Прим. ред) напомнил, что исчерпан уже лимит этих жестов. С их стороны мы видели в ответ на наши добрые дела другие жесты на одной руке», — добавил министр.
В Москве не раз подчеркивали, что готовы к переговорам, поскольку Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны, в свою очередь, постоянно заявляют о необходимости продолжения боевых действий, накачивают киевские власти оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Кремле не раз заявляли, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
При этом в последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.