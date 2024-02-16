ЕС составил рекомендации для Киева по поставкам оружия, заявил Лавров

В Москве не раз подчеркивали, что готовы к переговорам, поскольку Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны, в свою очередь, постоянно заявляют о необходимости продолжения боевых действий, накачивают киевские власти оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Кремле не раз заявляли, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.