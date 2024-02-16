Поквартирный обход избирателей начинается в Челябинской области

Поквартирный обход будет длиться до 7 марта, сообщили в избиркоме Челябинской области. «В территориальных избирательных комиссиях региона получена экипировка для членов участковых избиркомов области, а также информационные материалы для разъяснения гражданам процедуры проведения предстоящих выборов», — рассказали в комиссии.
По домам южноуральцев будут ходить более 8 тыс. членов избиркомов. Они станут не только рассказывать о предстоящих выборах президента, но и уточнят данные об избирателях.
Голосование на выборах будет проходить с 15 по 17 марта. В Челябинской области уже началась печать бюллетеней. Жители страны будут выбирать президента из четырех кандидатов. Некоторые южноуральцы уже изъявили желание голосовать не на своих участках.