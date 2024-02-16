В ВСУ признали, что ситуация в Авдеевке хуже, чем была в Артемовске

Ранее газета Washington Post сообщала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки — они считают, что сдача города лишь вопрос времени. Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у ВСУ, город может перейти под контроль российских войск.
Как заявил пресс-офицер украинскому агентству УНИАН, ситуация в Авдеевке критическая. В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале агентства, он, сравнивая ситуацию в Авдеевке с «самым критическим периодом в Бахмуте», пояснил, что в Авдеевке «сейчас сложнее», так как российские войска применяют большое количество техники — от танков до дронов.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.
В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало «чрезвычайно сложной». А в конце января глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* признал продвижение войск РФ, в том числе под Авдеевкой.
За Артемовск многие месяцы шли ожесточенные бои, город был освобожден 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем РФ. Украинской операцией в Артемовске руководил в том числе Александр Сырский, недавно назначенный главкомом ВСУ. Среди украинских военных он получил прозвище «Мясник», поскольку не читается с потерями.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.