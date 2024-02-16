В ВСУ признали, что ситуация в Авдеевке хуже, чем была в Артемовске

Ранее газета Washington Post сообщала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки — они считают, что сдача города лишь вопрос времени. Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у ВСУ, город может перейти под контроль российских войск.