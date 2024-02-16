Жесткий разговор. Что Лукашенко требует от Белкоопсоюза и почему эту структуру нельзя потерять

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белкоопсоюз — это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, передает корреспондент БЕЛТА.
«Мы собрались не для того, чтобы в напряжении послушать друг друга, но для того, чтобы принять кардинальные решения, которые позволят нашей организации работать эффективно во благо наших людей», — сказал в начале своей речи Президент.
«Я анонсировал в конце прошлого года, что мы встретимся в таком широком формате, чтобы разрубить гордиев узел застарелых проблем, — сказал Александр Лукашенко. — Все вы знаете, у меня к вашей организации отношение особое. Так сложилось исторически, что на территории Беларуси село и потребкооперация, помогая друг другу, развивались вместе почти 107 лет. И сегодня вашими услугами охвачен каждый третий житель страны. В основном сельский житель. И я не зря повторяю: если потеряем деревню — потеряем страну. Наши люди, которых мы обслуживаем на селе, достойны лучшего».
Глава государства констатировал, что у Белкоопсоюза богатейшие трудовые традиции, уникальнейший опыт. В том числе и идеологически верный слоган — работать на благо человека.
«В фарватере Года качества мы просто не имеем морального права делать что-либо спустя рукава. Надо ставить конкретные цели и достигать их», — подчеркнул белорусский лидер.
Тем не менее Александр Лукашенко напомнил о целом ряде накопившихся проблемных вопросов. В таком же составе предыдущая встреча состоялась в 2021 году. Тогда разбирали ошибки, знакомились с опытом передовиков, с помощью ученых намечали реальную бизнес-модель по каждому из направлений работы.
«Прошло почти два с половиной года. И что? К сожалению, претензий к вашему союзу стало даже больше. Убыточная деятельность, вопросы со стороны контролирующих органов, жалобы населения. Поэтому не обессудьте, но разговор сегодня будет жесткий», — сказал Президент.
Глава государства пояснил, что все жестче ставит задачи перед министерствами и требует отдачи от кадров, и это не случайно. Главное, подчеркнул Александр Лукашенко, не допускать расслабления, в том числе с учетом обстановки вокруг страны.
«Потерять такую уникальную структуру, как Белкоопсоюз, мы не имеем права. Мы должны заставить ее работать», — подчеркнул белорусский лидер.