Жесткий разговор. Что Лукашенко требует от Белкоопсоюза и почему эту структуру нельзя потерять

«Я анонсировал в конце прошлого года, что мы встретимся в таком широком формате, чтобы разрубить гордиев узел застарелых проблем, — сказал Александр Лукашенко. — Все вы знаете, у меня к вашей организации отношение особое. Так сложилось исторически, что на территории Беларуси село и потребкооперация, помогая друг другу, развивались вместе почти 107 лет. И сегодня вашими услугами охвачен каждый третий житель страны. В основном сельский житель. И я не зря повторяю: если потеряем деревню — потеряем страну. Наши люди, которых мы обслуживаем на селе, достойны лучшего».