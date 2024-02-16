Калинкович: судебная система обеспечит правосудие во время выборов

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Судебная система Беларуси готова обеспечить в соответствии с законом разрешение вопросов, которые возникают в ходе избирательных кампаний, заявил на пресс-конференции в пятницу первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси Валерий Калинкович, передает корреспондент Sputnik.
«Мы сделаем все для того, чтобы со стороны судебной власти было обеспечено правильное и своевременное разрешение тех вопросов, которые возникают в ходе избирательной кампании, чтобы у нас все прошло в строгом соответствии с законом», — сказал он.
По словам Калинковича, Беларусь вступает в новый период важных событий — подходит к завершению подготовка к выборам в Палату представителей и местные Советы депутатов, электоральная кампания будет продолжена в будущем году, в новом правовом формате уже очень скоро приступит к работе Всебелорусское народное собрание.
«Мы готовы к тому, что новый в период в жизни нашей страны может сопровождаться попытками со стороны деструктивных сил происходящие процессы осложнить, сорвать, вновь поставить под угрозу существование белорусской государственности», — подчеркнул первый зампредседателя ВС.
Калинкович отметил, что руководство судебной системы требует от каждого работающего в системе судов общей юрисдикции полной самоотдачи, концентрации и безусловного выполнения служебных обязанностей, правил и этических норм поведения.
На следующей неделе в Беларуси начинается досрочное голосование на выборах депутатов парламента и в местные советы, в 2025 году в республике состоятся президентские выборы.