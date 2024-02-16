Лукашенко: потребкооперация может стать бизнес-хабом для всего белорусского

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потребкооперация может стать своего рода бизнес-хабом для всего белорусского. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, передает корреспондент БЕЛТА.



Глава государства напомнил, что в конце 2023 года в Минске открылся Первый национальный торговый дом. Свою продукцию там представили производители из всех регионов. Торговый центр сразу стал популярным и у минчан, и у гостей столицы. Ежедневно его посещают до 20 тыс. человек.



«А как там представлен Белкоопсоюз? Придите и посмотрите: мехами. Развесить шубы и ждать — это самое простое. А где ваши объекты общественного питания? Вам там открыта дверь. Если нет — скажите. Почему нет кафе и продуктового магазина, где продаются прекрасные выпечка, соленые огурцы, квашеная капуста, драники, сало и прочее? Никто лучше вас не умеет это все приготовить. Продукция натуральная, качественная, по традиционным рецептам. И это лишь один из примеров того, как можно восстановить полноценное присутствие кооперативной торговли в городах», — сказал Александр Лукашенко.



Президент отметил, что универсальных магазинов в стране достаточно. Сейчас востребованы торговые точки, работающие по определенной ассортиментной концепции, например кондитерские, мясные, мелкооптовые.



«Сейчас ведь можно не только развивать собственную фирменную торговлю, но и наладить взаимодействие с белорусскими производителями, стать своего рода бизнес-хабом для всего белорусского», — подчеркнул глава государства.