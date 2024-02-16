Где в Узбекистане откроют участки для голосования на выборах президента РФ

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах Узбекистана — Ташкенте и Самарканде, сообщает пресс-служба посольства РФ в республике.
«На предстоящих выборах Президента Российской Федерации проживающим в Узбекистане россиянам будет предоставлена возможность проголосовать не только в Ташкенте, но и в Самарканде», — говорится в сообщении.
Избирательные участки будут открыты 17 марта с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде — в гостинице Meros Boutique Hotel (ул. Усмана Юсупова, дом 5).
В пресс-службе также напомнили, что проголосовать могут граждане России, достигшие 18 лет на день проведения выборов, при личной явке на один из данных избирательных участков и предъявившие действительный российский паспорт (заграничный, дипломатический, служебный, внутренний).
Напомним, что Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.