Бригада ВСУ в Авдеевке назвала своим «новым домом» коксохимический завод

Украинские войска и ранее использовали тактику укрытия на крупных промышленных предприятиях, в частности, в Мариуполе на «Азовстали» и на заводе имени Ильича. Они также применяли эту тактику в Лисичанске и Соледаре. Из все этих укреплений их выбили, а города они потеряли.