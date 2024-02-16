Бригада ВСУ в Авдеевке назвала своим «новым домом» коксохимический завод

Ранее газета Washington Post сообщала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки — они считают, что сдача города лишь вопрос времени. Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, город может перейти под контроль российских войск. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявлял, что украинские войска под Авдеевкой готовят новые позиции «с учетом всех возможных сценариев».
«Авдеевка. Коксохимический завод… По состоянию на данный момент — это новый “дом”», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети штурмовой бригады.
Кроме того, бригада публикует видео, демонстрирующее поднимающиеся над заводом клубы дыма.
Украинские войска и ранее использовали тактику укрытия на крупных промышленных предприятиях, в частности, в Мариуполе на «Азовстали» и на заводе имени Ильича. Они также применяли эту тактику в Лисичанске и Соледаре. Из все этих укреплений их выбили, а города они потеряли.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало «чрезвычайно сложной».
Ранее депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников СВО Дмитрий Плетень заявил РИА Новости, что переброшенная в Авдеевку бригада состоит в основном из боевиков «Азова»*, которых нет смысла брать в плен.
* Запрещенная в России террористическая организация.