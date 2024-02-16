Слусарь — о протестах фермеров: они заслуживают быть хотя бы услышанными

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Фермеры в Молдове протестуют уже больше недели, но за все это время с ними не вышел на контакт ни один представитель правительства. Об этом заявил бывший вице-спикер парламента Молдовы, лидер ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь.
«Это преступление, когда восемь дней агропроизводители стоят на улице, протестуют, публично озвучивают свои требования, но никто от власти не выходит на контакт с ними и не призывает к диалогу», — сказал Слусарь журналистам.
Он сравнил нынешнюю ситуацию с тем, что происходит в Румынии, где фермеры также вышли на протест. Тогда, по словам Слусаря, уже спустя три часа с начала протестов румынский премьер делегировал министра сельского хозяйства на беседу с митингующими, а на следующий день состоялась встреча с главой правительства.
Он отметил, что румынские власти проявили уважение к аграрной отрасли — фермеров пригласили, с ними говорили, были найдены определенные решения.
«Я повторяю в очередной раз: на протест вышли фермеры из Республики Молдова, не из Мозамбика, не из Занзибара, а из Республики Молдова. Они кормят страну и они заслуживают быть хотя бы услышанными, чтобы обсудили их проблемы», — сказал Слусарь.
В пятницу протест аграриев в Молдове продолжается, сельхозтехника вновь блокирует проезд к КПП Леушены на границе с Румынией. Представители фермеров приехали и в Кишинев, чтобы провести акцию у здания парламента.