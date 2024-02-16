Слусарь — о протестах фермеров: они заслуживают быть хотя бы услышанными

Он сравнил нынешнюю ситуацию с тем, что происходит в Румынии, где фермеры также вышли на протест. Тогда, по словам Слусаря, уже спустя три часа с начала протестов румынский премьер делегировал министра сельского хозяйства на беседу с митингующими, а на следующий день состоялась встреча с главой правительства.