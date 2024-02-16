Екатерина Мизулина: «У русского человека уже выработался иммунитет к фейкам»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась насчет информационной войны, которую сейчас ведут против России и ее властей. На встрече со студентами в Самаре 16 февраля она заявила, что в сети распространяют настолько глупые фейки, что у русского человека уже выработался иммунитет.
— Вся эта информационная война дала обратный эффект. Мы делали замеры, определенную аналитику. Они просто настолько глупые фейки лепили, что наш русский человек сформировал определенный иммунитет к такого рода дезинформации. Люди перестали реагировать на глупый бред, который они видят и на пиратских ресурсах, и в социальных сетях, — отметила Екатерина Мизулина.
По словам главы Лиги безопасного интернета, у создателей фейков ничего не получилось сделать внутри России: «Они, видимо, ожидали, что от этой кампании наш русский народ встанет, пойдет с вилами на органы власти, будет какой-то массовый психоз, будут массовые какие-то беспорядки, митинги. Их ожидания вообще не оправдались».