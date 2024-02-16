Екатерина Мизулина: «У русского человека уже выработался иммунитет к фейкам»

— Вся эта информационная война дала обратный эффект. Мы делали замеры, определенную аналитику. Они просто настолько глупые фейки лепили, что наш русский человек сформировал определенный иммунитет к такого рода дезинформации. Люди перестали реагировать на глупый бред, который они видят и на пиратских ресурсах, и в социальных сетях, — отметила Екатерина Мизулина.