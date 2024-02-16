Лукашенко на собрании Белкоопсоюза: за деревню головой отвечаете!

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ потребовал обеспечить качественное обслуживание сельского населения, передает корреспондент БЕЛТА.
«Переработка — это не только резерв наращивания объемов деятельности, но и наряду с общественным питанием дополнительный механизм компенсации низкоэффективной торговли на селе. У вас достаточно конкурентных преимуществ», — сказал Александр Лукашенко.
По его словам, производство продуктов питания для потребкооперации имеет несколько стратегических посылов:
«Это натуральность, расширение ассортимента и рост производительности. Хлеб, кондитерские изделия, мясо, колбаса, традиционные соления, замороженные грибы — многое из того, что вы производите, всегда пользуется спросом. Расширяйте свой ассортимент».
Глава государства рассказал, как в 2021 году посетил небольшую хлебопекарню в Свислочи. Президент тогда попробовал местный хлеб и был впечатлен его вкусом. После посещения Александром Лукашенко пекарни люди назвали плетенку «Батькова булка». В городе даже начали проводить одноименный каравай-фест.
В то же время глава государства обратил внимание на жалобы, которые поступают от людей на качество хлебопекарной продукции в других городах, в частности в Рогачеве. Он поручил разобраться в этом вопросе и принять необходимые меры.
«Сделайте, чтобы в огромном городе Рогачеве люди имели свой хлеб! — потребовал Президент. — Обслуживайте как следует людей».
«Вам мой совет: начните с дисциплины и порядка, структурируйте свою организацию. С себя начните. Если надо чем-то помочь, я обязательно помогу. Но только действуйте. Вместе с органами власти. Вице-премьер Заяц будет контролировать, мы будем помогать. Сейчас премьер-министр к этому лично подключится. Так ему и передайте. За деревню вы головой отвечаете. Мы с вами все деревенские люди. Еще раз повторяю: оттуда пошла наша страна — мы должны их поддержать. Мы вас заставим работать. Понимайте меня, как хотите. Вы можете. Если бы вы не могли, я бы сегодня пришел и начал с главного: как будем разваливать Белкоопсоюз и на этом месте формировать новую торговлю. Но я еще надеюсь на вас», — заявил белорусский лидер.