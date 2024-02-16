Лукашенко на собрании Белкоопсоюза: за деревню головой отвечаете!

«Вам мой совет: начните с дисциплины и порядка, структурируйте свою организацию. С себя начните. Если надо чем-то помочь, я обязательно помогу. Но только действуйте. Вместе с органами власти. Вице-премьер Заяц будет контролировать, мы будем помогать. Сейчас премьер-министр к этому лично подключится. Так ему и передайте. За деревню вы головой отвечаете. Мы с вами все деревенские люди. Еще раз повторяю: оттуда пошла наша страна — мы должны их поддержать. Мы вас заставим работать. Понимайте меня, как хотите. Вы можете. Если бы вы не могли, я бы сегодня пришел и начал с главного: как будем разваливать Белкоопсоюз и на этом месте формировать новую торговлю. Но я еще надеюсь на вас», — заявил белорусский лидер.