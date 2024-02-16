Лукашенко: Беларуси достаточно тех земель, что достались ей исторически

Лукашенко отметил, что может быть кто-то и может согласиться с подобным из собравшихся, подчеркнув, что это не он. Он заявил, что белорусская сторона будет до последнего бороться за земли. По его словам, Беларусь никому не доставляет проблем и никому ничего не должна.