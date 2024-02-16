Лукашенко: Беларуси достаточно тех земель, что достались ей исторически

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 16 февраля, на собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ во Дворце Республики сообщил о планах беглых отдать половину Беларуси Польше. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Лукашенко обратил внимание на то, что собравшимся известно, что происходит вокруг Беларуси, добавив, что они еще не все знают. По его словам, скоро обо всем будет рассказано.
Президент отметил, что Запад желает («и в авангарде наши белорусские беглые (в отношении Беларуси, что касается)» поражения России в конфликте с Украиной. Но кроме того Александр Лукашенко в выступлении процитировал переговоры беглых с отдельными западными лицами о праве Польши на западные земли Беларуси.
— А западную Беларусь мы должны (до Минска, как вы знаете, граница была) отдать Польше. Это новые «дэмакратычныя ўлады вядуць перамовы» на Западе.
Лукашенко отметил, что может быть кто-то и может согласиться с подобным из собравшихся, подчеркнув, что это не он. Он заявил, что белорусская сторона будет до последнего бороться за земли. По его словам, Беларусь никому не доставляет проблем и никому ничего не должна.
— Мы не претендуем ни на Вильно, ни на Белосточчину, ни на российские, ни на украинские земли, — сказал президент. Глава государства акцентировал внимание на том, что Беларуси достаточно того, что досталось исторически, уточнив, что это белорусские земли.