Казахстан и Азербайджан готовятся подписать соглашение о сотрудничестве в военной разведке

АЛМАТЫ, 16 фев — Sputnik. Минобороны Казахстана подготовило проект постановления об одобрении этого документа. Проект находится на публичном обсуждении на портале Открытые НПА. Обсуждение продлится до 29 февраля 2024 года.
Соглашение предполагает обмен разведывательной военной информацией в области обороны.
Кроме того, страны не будут проводить военную разведдеятельность, направленную против другой стороны.
Отмечается, что Соглашение не направлено против какой-либо третьей стороны.
Соглашение заключается сроком на пять лет, но действие автоматически продлевается, если ни одна из сторон не решит прекратить его действие.
Ранее Sputnik Казахстан рассказывал, как проходят службу военные разведчики. В ноябре прошлого года военные разведчики Казахстана отметили свой 31-й день рождения. Несмотря на то, что возраст подразделения невелик, за эти годы удалось сформировать отечественную систему подготовки военных кадров, не уступающую зарубежным школам. Это подтверждается и качеством выполнения задач на учениях, где разведчики играют одну из важных ролей.