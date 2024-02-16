Казахстан и Азербайджан готовятся подписать соглашение о сотрудничестве в военной разведке

Ранее Sputnik Казахстан рассказывал, как проходят службу военные разведчики. В ноябре прошлого года военные разведчики Казахстана отметили свой 31-й день рождения. Несмотря на то, что возраст подразделения невелик, за эти годы удалось сформировать отечественную систему подготовки военных кадров, не уступающую зарубежным школам. Это подтверждается и качеством выполнения задач на учениях, где разведчики играют одну из важных ролей.