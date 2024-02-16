Байден предпримет попытку восстановить образ США в глазах НАТО

На встрече Байдена с польскими лидерами он предпримет попытку восстановить образ США в глазах стран НАТО, демонстрируя поддержку союзников после того, как экс-президент Дональд Трамп сделал заявление о поддержке потенциального нападения со стороны России на членов альянса, нарушающих договоренности по выделению двух процентов от ВВП на оборону.