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Путин посетит Завод роботов и индустриальный парк «Станкомаш» в Челябинске

Путин в пятницу посетит Завод роботов и парк «Станкомаш» в Челябинске.
Источник: РИА "Новости"

ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Челябинске, глава государства приехал на Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ).

После Путин также посетит индустриальный парк «Станкомаш» промышленной группы КОНАР (специализируется на производстве продукции для проектов общероссийского значения в нефтегазовом секторе, в том числе СПГ-проектов, для судостроения и энергетики, промышленного и гражданского строительства). На этой площадке у президента запланировано общение с рабочими.

Накануне Путин работал в Свердловской области, где посетил «Уралвагонзавод» и завод «Уральские локомотивы», провел совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Путин Владимир