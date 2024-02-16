Путин посетит Завод роботов и индустриальный парк «Станкомаш» в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Челябинске, глава государства приехал на Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ).
После Путин также посетит индустриальный парк «Станкомаш» промышленной группы КОНАР (специализируется на производстве продукции для проектов общероссийского значения в нефтегазовом секторе, в том числе СПГ-проектов, для судостроения и энергетики, промышленного и гражданского строительства). На этой площадке у президента запланировано общение с рабочими.
Накануне Путин работал в Свердловской области, где посетил «Уралвагонзавод» и завод «Уральские локомотивы», провел совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.