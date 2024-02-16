Лукашенко: гипермаркеты не заменят магазины шаговой доступности потребкооперации

Лукашенко подчеркнул, что у потребкооперации есть своя ниша, подчеркнув, что это магазины шаговой доступности, которые не заменит ни один гипермаркет. Он заметил, что конкуренция жесточайшая, однако, что касается борьбы за покупателя, то в этом потребкооперацию никто не сдерживает.