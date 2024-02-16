Лукашенко: гипермаркеты не заменят магазины шаговой доступности потребкооперации

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время собрания представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ заявил, что гипермаркеты никогда не заменят магазины шаговой доступности потребкооперации, пишет БелТА.
Он сообщил, что продолжается устойчивая тенденция уменьшения удельного веса потребкооперации в розничном товарообороте торговых организаций Беларуси. Он озвучил статистику, согласно которой, в 2010 году на долю потребкооперации приходилось более 12% общего объема. В 2020 году ситуация изменилась — около 4%, а в 2023 году — недотягивает до 3%.
— При наличии солидной инфраструктуры недорабатываете в некоторых райцентрах и крупных населенных пунктах, сплошные убытки на селе.
Лукашенко подчеркнул, что у потребкооперации есть своя ниша, подчеркнув, что это магазины шаговой доступности, которые не заменит ни один гипермаркет. Он заметил, что конкуренция жесточайшая, однако, что касается борьбы за покупателя, то в этом потребкооперацию никто не сдерживает.
Президент напомнил, что в прошлый раз удалось договориться про оптимизацию процесса организации торговли. Речь идет про закупку товара, входных ценах, ассортименте, доставке в торговые объекты, выкладке, рекламе и так далее. Кроме того, обсуждался и единый оператор закупок, а также развитие интернет-торговли.
— В результате ничего действенного вы так и не внедрили. Руки опустили. А с нашей стороны не было требовательности.