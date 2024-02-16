Заехал в цех на «Аурусе»: Владимир Путин в Челябинске посетил завод, где производят «Русских роботов»

Высокотехнологичный чистый цех оборудовали на базе ЧКПЗ. Он открылся совсем недавно, в феврале и здесь до сих пор пахнет краской. Первая партия нового завода составит 600 единиц, в первую очередь ими будут оборудованы оборонные предприятия, чтобы увеличить поставки для нужд армии. В дальнейшем планируется увеличение мощностей производства.