Заехал в цех на «Аурусе»: Владимир Путин в Челябинске посетил завод, где производят «Русских роботов»

Первой точкой визита главы государства в Челябинске стал первый в стране завод роботов на базе кузнечно-прессового завода. Здесь он пообщался с рабочими и увидел, как создают высокотехнологичные машины.
Владимир Путин эффектно заехал на территорию завода на «Аурусе», вместе с ним осмотрели уникальное производство губернатор Челябинской области Алексей Текслер, полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров. Глава государства прошелся по цеху, где осмотрел выставку деталей и гражданской продукции завода. Также он побеседовал с сотрудниками, людьми, создающими будущее страны.
Следующая точка президентского маршрута, согласно данным Кремля — завод «Конар».
РУССКИЙ РОБОТ РЕАЛЕН.
Инженеры ЧКПЗ разработали роботы-манипуляторы в трех типах размеров грузоподъемностью от 30 до 120 кг. Один из агрегатов уже был представлен на «Иннопроме». Машины предназначены для обслуживания рабочих центров — станков, конвейеров. Первая массовая модель, Русский Робот, обеспечен грузоподъемностью до 120 килограммов.
Сегодня роботизация промышленности — важнейшая задача для технологического суверенитета. Ранее приводились данные, что в России на 10 тысяч работников приходится всего 8 роботов, в то время как в Китае — 400 роботов.
Высокотехнологичный чистый цех оборудовали на базе ЧКПЗ. Он открылся совсем недавно, в феврале и здесь до сих пор пахнет краской. Первая партия нового завода составит 600 единиц, в первую очередь ими будут оборудованы оборонные предприятия, чтобы увеличить поставки для нужд армии. В дальнейшем планируется увеличение мощностей производства.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказывал, что основными заказчиками будут заводы нашего региона. Для подготовки кадров при ЧКПЗ открыли молодежный институт робототехники. В этом году планируется открыть отдельный факультет и направление в среднем образовании.