Президент рассказал об аресте прокурора Каганского района, пойманного на взятке

«Прокурор Каганского района попался со взяткой $100 тысяч. Почему я рассказываю об этом людям: если человек, призванный бороться с этим злом — вор, то кому нам жаловаться? Мне сообщили три дня назад, и я поручил не торопясь все расследовать досконально, это дело завтра не должно вернуться из суда. Речь шла о $200 тысячах. Ему принесли 91 тысячу, но он требовал остальное. Этот бессовестный прокурор хотел получить всё», — рассказал президент.