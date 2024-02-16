Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области

Так, в Новосибирский областной суд придут работать Алла Веселых, Анна Менькова и Ксения Носовец. Евгения Власова и Анатолий Петров будут вести процессы в арбитражном суде. В Бердском городском суде приговоры будут выносить Анастасия Ведерникова, в Дзержинском районном суде — Анастасия Багрянцева, в Новосибирском гарнизонном военном суде — Евгений Баулин.