Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области

В судах Новосибирской области появятся сразу 11 новых судей. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом стало известно в пятницу, 16 февраля.
Так, в Новосибирский областной суд придут работать Алла Веселых, Анна Менькова и Ксения Носовец. Евгения Власова и Анатолий Петров будут вести процессы в арбитражном суде. В Бердском городском суде приговоры будут выносить Анастасия Ведерникова, в Дзержинском районном суде — Анастасия Багрянцева, в Новосибирском гарнизонном военном суде — Евгений Баулин.
Зампредседателем Заельцовского районного суда назначена Екатерина Лисина, зампредседателем Калининского районного суда — Антон Шалагин, зампредседателем Черепановского районного суда — Вероника Огнева.
Напомним, в начале января Владимир Путин назначил сразу 13 судей. Кадровые перестановки затронули городские и областные суды.