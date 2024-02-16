Члены Палаты представителей США представят свой проект помощи Украине и Израилю

Как сообщает телеканал, соавторами инициативы стали по четыре представителя от Республиканской и Демократической партий в Палате представителей. NBC уточняет, что законопроект предусматривает сокращение помощи другим странам по сравнению с двухпартийной инициативой, которую ранее одобрил Сенат.
Республиканец Дон Бэкон, один из соавторов законопроекта Палаты представителей, разъяснил телеканалу, что из их плана была исключена гуманитарная помощь пострадавшим в секторе Газа и на территории Украины и осталась только военная. По его словам, это сократило траты, предусмотренные сенатским законопроектом, примерно на 30%.
Другой автор инициативы — Брайан Фицпатрик — сказал NBC, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон не давал ему гарантий, что законопроект будет рассмотрен. Он выразил надежду, что лидеры обеих партий поддержат инициативу.
13 февраля Сенат США поддержал законопроект о выделении более $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. В рамках проекта закона Киев получит более $60 млрд. За документ проголосовали 70 членов верхней палаты Конгресса из 100, на согласование законопроекта ушло почти четыре месяца. Господин Джонсон заявил, что Палата представителей проигнорирует сенатский законопроект, потому что в него не включили меры по укреплению южной границы США. Сегодня, 16 февраля, Палата представителей ушла на перерыв до 28 февраля.
Эрдни Кагалтынов