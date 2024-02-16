Члены Палаты представителей США представят свой проект помощи Украине и Израилю

13 февраля Сенат США поддержал законопроект о выделении более $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. В рамках проекта закона Киев получит более $60 млрд. За документ проголосовали 70 членов верхней палаты Конгресса из 100, на согласование законопроекта ушло почти четыре месяца. Господин Джонсон заявил, что Палата представителей проигнорирует сенатский законопроект, потому что в него не включили меры по укреплению южной границы США. Сегодня, 16 февраля, Палата представителей ушла на перерыв до 28 февраля.