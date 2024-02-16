«Не успеваем». Буданов* сделал заявление о ситуации на фронте

«Плохая (ситуация на фронте. — Прим. ред.), но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и на это есть объективные причины. У нас есть два года войны высокой интенсивности», — подчеркнул он.
По словам главы ГУР, украинская промышленность и западная помощь не успевают покрыть потребности армии.
Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки. Сами солдаты заявили, что сдача города — лишь вопрос времени.
Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщал, что ВСУ под Авдеевкой готовят новые позиции «с учетом всех возможных сценариев».
* Внесен в реестр террористов и экстремистов.