Губернатор Пермского края пообщался с первым в регионе пациентом с пересаженным сердцем

«Благодаря профессору Сергею Суханову, хирургу от Бога, был создан этот центр. Это человек, который сохранил тысячи жизней, мы почитаем его как блестящего кардиохирурга, наставника, лидера. Сегодня особенно важно вспомнить о нем и поговорить о том, как работают его последователи. Знакомясь с работой центра, я еще раз убеждаюсь в том, что Сергей Германович гордился бы своим коллективом», — сказал глава региона.
Вместе с главным врачом центра Вячеславом Беловым и министром здравоохранения края Анастасией Крутень губернатор побывал в детском и взрослом кардиохирургическом отделениях, в отделении анестезиологии-реанимации, а также при помощи видеотрансляции смог понаблюдать за работой в операционном блоке.
Пообщавшись с врачами и пациентами центра, Дмитрий Махонин встретился с Николаем Тихомировым — первым в регионе пациентом, которому провели трансплантацию сердца. Операция была сделана в конце декабря 2023 года. Спустя месяц мужчину выписали, а сегодня он пришел на плановый профилактический осмотр: его состояние отслеживают специалисты центра.
Губернатор также открыл расширенное совещание местного минздрава. Оно как раз было посвящено борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и приурочено к VI международному медицинскому форуму «Сухановские чтения».
Главврач центра Белов ознакомил участников совещания с уникальными операциями, на которые решаются кардиохирурги.
За внедрение новых методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний и развитие высокотехнологичной медпомощи жителям края Дмитрий Махонин вручил коллективу центра благодарственное письмо губернатора.
«Мы можем гордиться, что именно у нас проводятся уникальные операции на сердце, за которые берутся далеко не все медицинские центры страны. Подчеркну и тот факт, что в пермском центре высокотехнологичную медицинскую помощь могут получить не только пермяки, но и жители других регионов России. Качество нашей медпомощи — на самом высоком уровне. Мы будем и впредь уделять как можно больше внимания медицине, реализовывать задачи по снижению заболеваемости и продлению жизни граждан, поставленные президентом Путиным», — резюмировал губернатор.
Напомним, Минздрав Пермского края назвал лучшие и худшие медорганизации региона. Сводный балльный итог медицинских организаций был основан на результатах независимой оценки, полученной в 2023 году.