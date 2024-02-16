Губернатор Пермского края пообщался с первым в регионе пациентом с пересаженным сердцем

«Мы можем гордиться, что именно у нас проводятся уникальные операции на сердце, за которые берутся далеко не все медицинские центры страны. Подчеркну и тот факт, что в пермском центре высокотехнологичную медицинскую помощь могут получить не только пермяки, но и жители других регионов России. Качество нашей медпомощи — на самом высоком уровне. Мы будем и впредь уделять как можно больше внимания медицине, реализовывать задачи по снижению заболеваемости и продлению жизни граждан, поставленные президентом Путиным», — резюмировал губернатор.