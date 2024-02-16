Лукашенко возмутился состоянием пекарни в Рогачеве, о которой узнал из соцсетей

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 февраля на собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ во Дворце Республики возмутился состоянием пекарни в Рогачеве, о которой узнал из социальных сетей. Видеофрагмент разместили в телеграм-канале «Пул Первого».
Лукашенко вспомнил, что в 2021 году с председателем Гродненского облисполкома побывали в Свислочи. Он обратил внимание на то, что известная «Батькава булка» разошлась по всему миру, а не только в Беларуси.
— И когда вчера я прочитал доклад губернатора, управляющего делами, председателя Комитета госконтроля, я вообще ужаснулся. В этих мессенджерах прочитал, думаю, ну почему, ну показали в Свислочи, как надо делать.
Он поинтересовался, почему подобное нельзя сделать в Рогачеве, и потребовал у губернатора сделать в Рогачеве нормальную пекарню.
— Сделайте, чтобы в этом огромном городе Рогачеве люди имели свой хлеб. Сделайте , — потребовал Лукашенко, обращаясь к чиновникам, — этот цех. Поставьте эту мешалку, которая тесто крутит, формы и печку. И они будут выпекать этот хлеб и продавать. Обслуживайте как следует людей.