Путин проводит встречу с рабочими в челябинском индустриальном парке «Станкомаш»

Владимир Путин, который во второй половине 16 февраля прибыл в Челябинск, начал встречу с рабочими в индустриальном парке «Станкомаш», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Главные заявления президента России
— Антироссийские санкции положительно повлияли на динамику роста заказов российской промышленности: «Если бы не было ограничений, которые наши квази-партнеры ввели против России, против российской промышленности, то наверное бы, говорю, не было и такого количества заказов. Он тут же подтвердил: мы бы и не приобрели бы тогда даже те компетенции, которые сейчас приобретены и достаточно эффективно применяются и масштабируются, причем по самым разным направлениям, с поддержкой большого количества и нарастающего количества заказчиков».
— Вузы, техникумы, училища и лицеи должны работать в тесном контакте с отечественным производством. В их сотрудничестве и заключается залог успеха российской экономики.
— Путин заявил, что программа развития инженерных школ в России будет продлена: «Это очень хороший проект. Мы сначала создали 30 таких площадок, потом добавили еще 20 и получилось 50 перспективных, передовых инженерных школ. В этой работе сейчас участвует примерно 160 крупных наших инновационных предприятий. Мы планируем, что в 2024, 2025, 2026 годах, до 2026 года уже решение принято продлить, в этой работе примут не менее, чем 250 наших крупных хороших высокотехнологичных производств, и общий объем софинансирования будет где-то в районе 60 миллиардов рублей».
— Программа ранней профподготовки должна охватить все школы в РФ: «Поэтому мы будем работать самым тесным образом, выстраивать эту совместную работу между школой, уже со школы надо начинать профориентацию, между средними специализированными учебными заведениями, профессиональными, как я уже говорил, техникумами и лицеями. И, конечно, вузы. И в вузах будем продолжать эту работу».
— Говоря о развитии робототехники в России: «Вот с губернатором сейчас тоже обсуждали, в машине вместе ехали и говорили на эту тему. Он говорил, это известная тема, здесь, к сожалению, нам есть над чем работать, мировым лидером номер один является на сегодняшний день Южная Корея, у них на 10 тысяч работающих тысяча роботов, а у нас десять роботов на тысячу работающих, точно совершенно есть над чем работать».
— Россия рассчитывала, что, продавая нефть, газ и уголь, будет получать технологии за границей, но оказалось, что может развивать эти технологии сама: «Мы рассчитывали на то, что, продавая нефть и газ, уголь и металлические заготовки, будем все получать высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром, но появилась необходимость, оказалось, что есть и возможность производить все самим. Не все, но то, что нужно, ключи технологические развивать собственные, мы так и будем это делать».
— Бывшие заключенные должны иметь возможность профпереподготовки, чтобы развиваться в жизни. Путин: «Даже из мест лишения свободы люди работают, не хватает рабочих рук. И их тоже нужно готовить, и для них это тоже будущее, потому что они после того, как эта страница в жизни будет перевернута, они получают профессию хорошую и имеют дальше перспективы развития, в том числе профессионального и личного».
— Работа по ранней профориентации школьников начнется с текущего года во всех школах России и затронет учащихся с 6 по 11 класс. «Нужна работа по ранней профориентации… Вот с этого года мы интенсифицируем эту работу, и во всех школах, их у нас, по-моему, 38 тысяч, начинается работа по ранней профориентации школьников с 6 по 11 класс. И задача такая, чтобы примерно 47−48, под 50% школьников этого возраста с 6 по 11 класс, чтобы с ними была проведена предварительная работа по ранней профориентации», — сказал Путин.
— Путин: «Повторяю, это должно охватить все 38 тысяч школ Российской Федерации. Постепенно мы будем наращивать, потому что сразу, наверное, это все сложно сделать, прям по щелчку, и все школы, и всех абсолютно школьников включить в эту работу. Но в ближайшее время — как минимум до 50%, 47%, — это 8 с лишним миллионов человек».
— Президент в ходе встречи назвал положительным опытом СССР обучение старшеклассников в учебно-производственных комбинатах.
— Сейчас нужны высококвалифицированные кадры, поэтому необходимо работать конкретно, понимая, где и что востребовано сегодня, и что будет востребовано завтра: «И, кстати говоря, у нас принято решение о том, чтобы прогнозировать рынок труда на ближайшие годы, на 5 лет как минимум, и корректировать свою работу в связи с этим прогнозом. Это чрезвычайно важная вещь, чтобы не абы как шлепать там, “штамповать” людей с какой-то корочкой с тем же высшим или среднем образованием, которые потом не знают как им устроиться».
Президент добавил, что нужна связь с производством для понимания, как рынок труда будет развиваться в ближайшие годы и, исходя из этого, действовать в этой чрезвычайно важной сфере.
ИНФОРМАЦИЯ ДОПОЛНЯЕТСЯ.