Путин проводит встречу с рабочими в челябинском индустриальном парке «Станкомаш»

— Работа по ранней профориентации школьников начнется с текущего года во всех школах России и затронет учащихся с 6 по 11 класс. «Нужна работа по ранней профориентации… Вот с этого года мы интенсифицируем эту работу, и во всех школах, их у нас, по-моему, 38 тысяч, начинается работа по ранней профориентации школьников с 6 по 11 класс. И задача такая, чтобы примерно 47−48, под 50% школьников этого возраста с 6 по 11 класс, чтобы с ними была проведена предварительная работа по ранней профориентации», — сказал Путин.