Законодательная палата опровергла присоединение Узбекистана к санкциям против РФ и прояснила суть «санкционного» законопроекта

В национальном законодательстве нет правовой основы регулирования и контроля рисков, связанных с введением вторичных экономических санкций для кредитных и платежных организаций Узбекистана. Поэтому каждая из них по своему усмотрению определяет риски и устанавливает выборочные ограничения к клиентам. На практике это приводит к субъективному рассмотрению вопросов открытия и обслуживания счетов, нарушению законных прав клиентов-резидентов и нерезидентов Узбекистана.