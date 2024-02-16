Законодательная палата опровергла присоединение Узбекистана к санкциям против РФ и прояснила суть «санкционного» законопроекта

Напомним, что накануне депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса в первом чтении приняли законопроект, запрещающий открывать счета в банках Узбекистана лицам, подвергшимся экономическим санкциям.
Из-за недостаточности формулировок в принятом законопроекте у представителей СМИ и пользователей соцсетей сложилось мнение, что этим законопроектом Узбекистан решил присоединиться к экономическим санкциям против России.
«Под санкции Западных стран против России попали более 11 тысяч компаний и граждан», — заявили в отечественном международном пресс-клубе.
Комитет по бюджету и экономическим реформам Закпалаты Олий Мажлиса отреагировал на «некорректную и искаженно интерпретируемую» суть и значение законопроекта.
«Законопроект не направлен против какого-либо государства. Такой порядок существует практически во всех странах мира, цель его — избежать национальными финансовыми организациями применения в отношении них вторичных санкций», — отмечается в сообщении комитета.
Наложение и применение экономических санкций государствами, международными организациями и фининститутами стали сегодня современными реалиями международной экономической жизни.
В национальном законодательстве нет правовой основы регулирования и контроля рисков, связанных с введением вторичных экономических санкций для кредитных и платежных организаций Узбекистана. Поэтому каждая из них по своему усмотрению определяет риски и устанавливает выборочные ограничения к клиентам. На практике это приводит к субъективному рассмотрению вопросов открытия и обслуживания счетов, нарушению законных прав клиентов-резидентов и нерезидентов Узбекистана.
Предполагается, что устанавливать единые требования к управлению рисками, связанными с экономическими санкциями кредитных организаций, платежных организаций, операторов платежных систем будет Центробанк Узбекистана.