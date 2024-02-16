Верховный суд Беларуси рассказал, как противостоит западным санкциям

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Новшества законодательства позволят белорусским судам более гибко и эффективно защищать экономические интересы страны, заявил журналистам первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси Валерий Калинкович на пресс-конференции.
Он напомнил, что еще в 2021—2022 годах были выработаны основные подходы по рассмотрению споров в судах в условиях санкций.
«Они показали свою высокую эффективность для защиты интересов белорусских субъектов хозяйствования», — подчеркнул Калинкович.
В том числе используются такие возможности, как отсрочки (рассрочки) исполнения решений по экономическим делам, снижение размеров штрафов. Это касается именно белорусских компаний. Также заявления иностранных лиц рассматривают только в исковом производстве.
Суды также противодействуют компаниям из недружественных стран в удовлетворении интересов в обход установленного в Беларуси порядка.
Первый зампредседателя Верховного суда напомнил, что в 2023 году вступили в силу и активно применяются другие антисанкционные новшества. Например, это закон, который позволяет изымать активы компаний и физлиц из недружественных стран.
Кроме того, Калинкович отметил, что в Беларуси были зафиксированы попытки западных «партнеров» поставить белорусские компании «в очень неудобное финансовое положение» через инструменты правосудия, вытеснить их с зарубежных рынков.
«Естественно, система судов не могла на это не отреагировать», — подчеркнул он.