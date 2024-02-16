Дрозденко: проект высокоскоростной ж/д магистрали «Москва — Петербург» уже в работе

Проект сократит время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут, поэтому туристический и экономический потенциал для агломерации колоссальный. Мы поддерживаем проект и уже начали его проработку. Для минимизации воздействия на окружающую среду часть магистрали в регионе планируется в эстакадном исполнении, — поделился глава региона в своем блоге в Телеграм.