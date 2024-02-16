Николай Шульгинов высоко оценил работу энергосетевого комплекса Самарской области

В пятницу, 16 февраля 2024 года, в Самару с рабочим визитом приехал министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Он провел личную встречу с губернатором Дмитрием Азаровым. На ней стороны обсудили работу ряда предприятий региона и развитие энергетического комплекса.
На встрече зашел разговор о газификации. По словам главы Минэнерго РФ, ее уровень в Самарской области один из самых высоких в стране. «Мы этому только радуемся», отметил он, добавив, что работа в этом направлении должна быть продолжена.
После двухсторонней встречи министр провел совещание с участием руководителей крупнейших сетевых компаний Самарской области. На нем обсудили вопросы развития энергосетевого комплекса. Николай Шульгинов отметил, что регион успешно проходит зимний сезон, и обратил внимание на необходимость подготовки уже к следующему осенне-зимнему периоду. Глава Минэнерго сообщил, что в ближайший месяц с губернией планируется заключить долгосрочное регулярное соглашение до 2029 года. В рамках него предполагается провести комплексную реконструкцию энергосетевого комплекса.
По словам Дмитрия Азарова, сейчас энергосистема Самарской области представляет собой мощный комплекс, который является базой для развития промышленности, успешной реализации нацпроектов: «По оценке Марата Хуснуллина, в Самарской области лучшее исполнение инвестпрограмм энергокомпаний. Мы этим гордимся, я коллег за это благодарю. Мы очень взвешенно, продуманно вместе подходим к формированию инвестпрограмм».
По итогам совещания Николай Шульгинов подчеркнул: «В Самарской области энергетика поставлена хорошо. Руководство региона и компании ответственно подходят к работе».