Николай Шульгинов высоко оценил работу энергосетевого комплекса Самарской области

После двухсторонней встречи министр провел совещание с участием руководителей крупнейших сетевых компаний Самарской области. На нем обсудили вопросы развития энергосетевого комплекса. Николай Шульгинов отметил, что регион успешно проходит зимний сезон, и обратил внимание на необходимость подготовки уже к следующему осенне-зимнему периоду. Глава Минэнерго сообщил, что в ближайший месяц с губернией планируется заключить долгосрочное регулярное соглашение до 2029 года. В рамках него предполагается провести комплексную реконструкцию энергосетевого комплекса.