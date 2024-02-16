Региональный диалог по вопросам Афганистана прошел в Бишкеке

В Бишкеке состоялся шестой Региональный диалог секретарей советов безопасности/советников по национальной безопасности по вопросам Афганистана, в котором принял участие секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.