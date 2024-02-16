Ковальчук назвал основные старты для белорусских спортсменов в 2024 году

Он отметил, что перед спортсменами стоит задача на текущий год — достойно выступить и представить страну на основных турнирах.
«Мы для себя определили основными стартами Игры Дружбы, которые будут проходить в сентябре в России в Москве и Санкт-Петербурге, и Игры БРИКС, которые будут проходить в Казани».
Ковальчук уточнил, что при определенных условиях, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит к отбору на Олимпиаду-2024 остальные виды спорта (сейчас допущено 27 видов из республики), белорусы примут в ней участие.
«Мы и в этих соревнованиях примем участие, пусть и в нейтральном статусе. Для себя мы основные старты на 2024 год определили», — подчеркнул глава Минспорта.
По его словам, атлеты из республики завоевали 14 лицензий по шести видам спорта. Что касается прогнозов, то Ковальчук от них воздержался.
Министр обратил внимание на то, что белорусский спорт сейчас находится в непростых условиях, но задачи, которые перед ним стоят, выполняются.