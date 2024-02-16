Шольц объявил о пакете военной помощи Украине на сумму €1,1 млрд

Украинский президент прибыл в Германию сегодня, 16 февраля. В ФРГ он планирует также посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности. Из Германии Зеленский отправится во Францию, где проведет переговоры с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Лидеры также планируют подписать соглашение об обязательствах в области безопасности.