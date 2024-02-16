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Шольц объявил о пакете военной помощи Украине на сумму €1,1 млрд

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что ФРГ выделит пакет военной помощи Украине на €1,1 млрд. Он, в частности, включает 36 колесных гаубиц, 120 тыс. артиллерийских снарядов, две новых системы ПВО, два зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, передает телеканал N-TV с пресс-конференции господина Шольца и президента Украины Владимира Зеленского.
Источник: Reuters

В соцсети X канцлер ФРГ также сообщил, что он и Зеленский подписали двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке. Документ не предполагает отправку военных ФРГ на территорию Украины.

Украинский президент прибыл в Германию сегодня, 16 февраля. В ФРГ он планирует также посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности. Из Германии Зеленский отправится во Францию, где проведет переговоры с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Лидеры также планируют подписать соглашение об обязательствах в области безопасности.

Эрдни Кагалтынов

дипломатия
переговоры