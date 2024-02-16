Госсекретарь Совбеза Беларуси: человек в погонах не имеет права на ошибку

По его словам, в период электоральной кампании очень важным является качественное, а также оперативное реагирование, связанное со всеми вызовами и угрозами. Обращаясь к сотрудникам СК, он отметил, что они являются тем самым надежным щитом, изображенным на шевроне, который обеспечивает защиту национальных интересов. Кроме того, в Год качества, заметил Вольфович, следует сделать упор именно на качество предварительного расследования и судебную дисциплину.