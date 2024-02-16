Путин пообещал постараться посетить завод электротранспорта «Синары»

ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал постараться посетить «Челябинский завод городского электрического транспорта» (входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины»).
Путина пригласили на предприятие, во время общения президента с рабочими и студентами на заводе «Конар» в Челябинске. Главе государства предложили ознакомиться с процессом производства троллейбусов.
«Я видел конечный результат — уже здорово. Как это происходит все в процессе, от нуля до изделия такого красивого и нужного, постараюсь, спасибо большое», — ответил Путин.