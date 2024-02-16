Челябинка на встрече с Путиным отказалась задавать ему вопрос

«Мне организаторы этого мероприятия позволили задать вам вопрос, любой, без ограничений. Думала-думала… Вы знаете, нет у меня к вам вопросов. Вы настолько четко, ясно в своих обращениях объясняете позиции, курс России, поэтому лично у меня вопросов не возникает. Только чувство благодарности и гордости за то, какой у нас классный президент», — сказала девушка.