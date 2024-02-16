Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит сражаться до полной победы

«Этот теракт напоминает нам, что вся страна является фронтом и что убийцы приходят не только из сектора Газа, чтобы убить нас всех. Мы продолжим сражаться до полной победы на всех фронтах, повсюду, пока не восстановим безопасность и мир для всех граждан Израиля», — приводит высказывания премьера его канцелярия.