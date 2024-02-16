Путин обещал подумать, как привлекать аспирантов к работе производств

«Да, мы, по-моему, и пытаемся все это сделать, мы говорили о передовых инженерных школах, в принципе там все это происходит, эту практику будем расширять, а вот как совместить это с аспирантурой, не знаю, надо подумать, но аспирантура — это прежде всего то, что рассчитано на привлечение людей, склонных к исследовательской работе, склонных к исследовательской деятельности, склонных к научной деятельности, можно, наверное, совмещать это и с производством, тем более что, как правило, если мы имеем дело с прикладной наукой, то она рассчитана на применение в производстве, это надо рассмотреть, посчитать», — сказал Путин.